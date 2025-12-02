’Qualità della vita’ Siena in calo Primato in Toscana e per le donne

Dal 15° posto dell’anno scorso al 21° di quest’anno, la provincia di Siena scivola di sei posizioni nella classifica del Sole 24 Ore, che fotografa la ‘Qualità della vita’, ovvero la percezione soggettiva o soddisfazione personale verso il contesto urbano in cui si vive, in 107 province italiane. Nonostante la flessione, Siena è la prima delle toscane, davanti a Pisa 29esima e a Firenze 36esima; ma è anche capolista nazionale per la qualità della vita delle donne. Detto che sul podio salgono ancora tre città del Nord, Trento, Bolzano e Udine, Siena vanta una percezione di benessere nel tempo con alti e bassi ’notevoli’: lo storico della classifica, stilata dal 1990, ci dice che Siena è stata prima nel 1997 e nel 2006, seconda nel 2012, quarta nel 2022. 🔗 Leggi su Lanazione.it

