Qualità della vita Pistoia maglia nera di tutta la Toscana Cultura che flop

Ultima in Toscana, sessantaseiesima in Italia ed un target particolarmente negativo, quello della spesa pro-capite dei comuni per la cultura, che posiziona la provincia addirittura al 104° posto assoluto, in piena "zona retrocessione". La pubblicazione consueta, a inizio dicembre, de "Il Sole 24 Ore" per quanto riguarda la classifica della qualità della vita regala una fotografia per la provincia di Pistoia tutt'altro che entusiasmante. Uno spaccato della realtà che comprende 90 indicatori suddivisi in sei macroaree e, in ognuna di esse, il nostro territorio emerge soprattutto in chiave negativa: tanto che il calo sul 2024 è di cinque posizioni.

