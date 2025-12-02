Qualità della vita Italia spaccata | meglio le metropoli ma arranca il Sud

Come si vive in Italia? Tutto dipende dalla Regione si residenza, come evidenziato dal nuovo rapporto sulla Qualità della vita 2025 de Il Sole 24 Ore. Il nostro Paese non si smentisce, confermando la sua ben nota doppia velocità. In testa alla graduatoria troviamo infatti le province del Nord-Est, ancora una volta. Il Mezzogiorno, invece, è stabilmente sul fondo. Un chiaro messaggio per famiglie e imprese che, al netto di incentivi e fondi europei, non lascia intravedere un’inversione di rotta nel prossimo futuro. Qualità della vita più alta equivale a servizi che funzionano meglio e, in generale, un’ economia che corre di più. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

