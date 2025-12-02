Qualità della vita il report Ravenna guadagna posizioni

Con un salto in avanti di 8 posizioni Ravenna si piazza al numero 19 nella classifica generale sulla ‘ Qualità della Vita, l’indagine del Sole 24 Ore che, giunta alla trentaseiesima edizione, fotografa, attraverso 90 indicatori, il benessere nelle 107 province italiane. Ravenna, rispetto allo scorso anno, risale la classifica in tutte le categorie eccetto quella su giustizia e sicurezza dove si piazza 75esima perdendo 7 posizioni. Guardando nello specifico la tipologia dei reati, basandosi su dati ogni 100mila abitanti e sul totale delle denunce depositate (oltre 15.550), la città dei mosaici, 22° nella classifica generale dell’indice di criminalità, risulta 2° per estorsioni, 23° per le rapine, 27° per i furti, la maggior parte dei quali in abitazione, seguiti da quelli con destrezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Qualità della vita, il report. Ravenna guadagna posizioni

