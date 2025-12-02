Qualità della vita Il Piceno perde posizioni ma resta al top in regione Tiene botta il Fermano

La classifica sulla Qualità della Vita pubblicata ieri dal Sole 24 Ore evidenzia un crollo per Ascoli e una sostanziale tenuta per Fermo. La provincia picena retrocede di ben dodici positioni posizionandosi al 22esimo posto del rank nazionale e primo regionale. Fermo è invece rimasta al 47° posto ovvero la stessa posizione dello scorso anno. Per quanto riguarda l’indicatore Ricchezza e consumi Ascoli occupa la 70ª posizione perdendo ben 18 lunghezze. Mentre Fermo si colloca al 67° posto con una perdita di 12 posizioni. Per quanto riguarda Affari e lavoro Ascoli si posiziona al 14° posto perdendo quattro posizioni mentre Fermo si colloca al 79° posto migliorando una posizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

