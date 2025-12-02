Qualità della vita | Chieti seconda in Abruzzo la provincia è 62esima nella classifica nazionale

La provincia di Chieti guadagna 9 posizioni e sale 62° posto della classifica annuale sulla qualità della vita elaborata dal Sole 24 Ore: l'indagine, giunta alla 36esima edizione, nasce per misurare i livelli di benessere nei territori italiani.Chieti è la seconda provincia in Abruzzo, dopo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

