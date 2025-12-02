Qualità della vita arriva la frenata E dietro il lieve arretramento crolli a picco di affari e sicurezza

Peggiora la qualità della vita ad Arezzo. La provincia perde tre posizioni nell’indagine del Sole 24 Ore che ogni anno mette in fila i territori più virtuosi dello Stivale. Siamo al 44esimo posto, tre scalini sotto rispetto al dato del 2024. Un arretramento che pesa, soprattutto perché registra un trend negativo in quasi tutte le macroaree analizzate. Il Nord trionfa senza discussioni: in testa ci sono Trento, Bolzano e Udine. Le grandi città faticano a risalire, la Toscana si muove a due velocità: c’è chi sale e chi scende, chi fa bene e chi fa peggio. Siena è ancora la prima della classe regionale, ma perde sei posizioni; Firenze rimane ferma al 36esimo posto; poi c’è Prato e dopo arriva Arezzo, quinta sorella toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

