Qualità della vita Alessandro PepeLibertas | Benevento cresca anche nello sport

Il Responsabile Nazionale Terzo Settore della Libertas evidenzia il ritardo di Benevento nello sport e invita il Sindaco a promuovere iniziative strutturate per i giovani e la comunità. “Desidero rivolgere le mie congratulazioni al Sindaco di Benevento per il prestigioso risultato ottenuto dalla città nel recente rapporto sulla qualità della vita. Un riconoscimento significativo, che testimonia un lavoro amministrativo efficace e visibile”. Così Alessandro Pepe, Responsabile Nazionale Terzo Settore della Libertas. “All’interno di questo quadro positivo, tuttavia, – continua Pepe – emerge un dato che non può essere ignorato: l’indicatore relativo allo sport, che vede il nostro territorio in posizione arretrata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualità della vita, Alessandro Pepe(Libertas): “Benevento cresca anche nello sport”

