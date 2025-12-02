Quali sono i 288 Comuni sciolti per mafia in 34 anni

AGI - Dal 2 agosto 1991 al 30 settembre 2025 sono stati 402 gli scioglimenti di enti locali per infiltrazioni mafiose decisi dal Consiglio dei ministri e promulgati da decreti del presidente della Repubblica: in 34 anni di applicazione della normativa di riferimento, la media è di uno scioglimento al mese. È uno dei dati che emergono dal dossier di Avviso Pubblico 'Il male in Comune' presentato stamane nella sede della Fnsi. Dopo un picco registrato nel primo triennio di applicazione della legge (1991-1993), con ben 76 scioglimenti, si registra oltre un decennio (1994-2004) con "soli" 61 provvedimenti dissolutori. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Quali sono i 288 Comuni sciolti per mafia in 34 anni

Altre letture consigliate

Sono Riva del Garda, Arco, Trento, Pergine Valsugana e Rovereto i Comuni ad alta tensione abitativa della Provincia di Trento, in cui si registra - facebook.com Vai su Facebook

"Finestra sul #Piemonte": sono 74 i Comuni che hanno ottenuto dalla Regione oltre 1,2 milioni di euro per prolungare l'orario di apertura in circa 100 #asilinido mantenendo invariate le tariffe per le #famiglie grazie alle risorse del Fondo sociale europeo Plus 2 Vai su X

Comuni sciolti per mafia, una legge da riformare: “Licenziare i dipendenti collusi, informare di più i cittadini” - Il dossier "Il male in Comune" rivela che 62 sindaci di comuni sciolti sono tornati in carica e propone licenziamenti per i dipendenti collusi ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Mafia, la provincia di Reggio Calabria maglia nera: 75 Comuni sciolti dal 1991 - Il nuovo dossier di Avviso Pubblico: più di 400 enti locali interessati da quando esiste la legge, oltre il 96% sono al Sud. Secondo repubblica.it

L’emergenza dimenticata dei Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose - In un’Italia che si dibatte tra mille emergenze ce n’è una che passa sistematicamente sotto silenzio: lo scioglimento dei Comuni per infiltrazioni mafiose. Riporta lettera43.it

D’Attis (FI): «La legge sui Comuni va rivista» - La relazione degli ispettori sulle presunte infiltrazioni mafiose al Comune di Bari è in mano al prefetto Francesco Russo, cui spetta il compito di inviare una proposta al ministro dell’Interno ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Foggia, il patto di legalità con l'Anac dei sei Comuni sciolti per mafia - Siglato a Foggia dal’ Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), dalla Prefettura di Foggia, Anci Puglia e sei Comuni della provincia – Foggia, Manfredonia, Cerignola, Mattinata, Monte Sant’Angelo e ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Oggi elezioni in 7 comuni sciolti per ’ndrangheta, mini prova in vista delle regionali - Le mafie sono infiltrate nelle istituzioni, infettano gli enti comunali. Secondo ilmanifesto.it