Quali sono i 288 Comuni sciolti per mafia in 34 anni

AGI - Dal 2 agosto 1991 al 30 settembre 2025 sono stati 402 gli scioglimenti di enti locali per infiltrazioni mafiose decisi dal Consiglio dei ministri e promulgati da decreti del presidente della Repubblica: in 34 anni di applicazione della normativa di riferimento, la media è di uno scioglimento al mese. È uno dei dati che emergono dal dossier di Avviso Pubblico 'Il male in Comune' presentato stamane nella sede della Fnsi. Dopo un picco registrato nel primo triennio di applicazione della legge (1991-1993), con ben 76 scioglimenti, si registra oltre un decennio (1994-2004) con "soli" 61 provvedimenti dissolutori. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Quali sono i 288 Comuni sciolti per mafia in 34 anni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Chi sono oggi gli eroi? Siamo noi, persone comuni “ Ascolta una parte del mio monologo nel programma “il colibrì- spazio di libertà” su @sanmarinortv #news #eroi #informazione #life #instagram #ilcolibrispaziodiliberta - facebook.com Vai su Facebook

"Finestra sul #Piemonte": sono 74 i Comuni che hanno ottenuto dalla Regione oltre 1,2 milioni di euro per prolungare l'orario di apertura in circa 100 #asilinido mantenendo invariate le tariffe per le #famiglie grazie alle risorse del Fondo sociale europeo Plus 2 Vai su X

Quali sono i 288 Comuni sciolti per mafia in 34 anni - Dal 2 agosto 1991 al 30 settembre 2025 sono stati 402 gli scioglimenti di enti locali per infiltrazioni mafiose decisi dal Consiglio dei ministri e promulgati da decreti del presidente della Rep ... Segnala msn.com

Comuni sciolti per mafia: è record in Campania, Calabria e Sicilia – L’ELENCO - Il fenomeno dei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose continua a rappresentare una criticità strutturale del Paese. Riporta ilfattovesuviano.it

Mafia, la provincia di Reggio Calabria maglia nera: 75 Comuni sciolti dal 1991 - Il nuovo dossier di Avviso Pubblico: più di 400 enti locali interessati da quando esiste la legge, oltre il 96% sono al Sud. Riporta repubblica.it

Comuni sciolti per mafia, una legge da riformare: “Licenziare i dipendenti collusi, informare di più i cittadini” - Il dossier "Il male in Comune" rivela che 62 sindaci di comuni sciolti sono tornati in carica e propone licenziamenti per i dipendenti collusi ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Marano, San Luca, Nettuno: viaggio tra i Comuni sciolti per mafia - Nel dossier dell'associazione Avviso Pubblico dati inquietanti: in 34 anni, 402 scioglimenti di enti locali, in media uno al mese. Secondo avvenire.it

La Calabria è la regione con il numero più alto di comuni sciolti per mafia - Lo riporta il dossier di Avviso pubblico "Il male in Comune" presentato a Roma. Lo riporta rainews.it