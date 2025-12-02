Quali sono gli ospedali più cari d'Italia la classifica | quanto costa una giornata di degenza

L'ospedale più costoso in Italia richiede oltre 1.300 euro per ogni giorno di degenza. Sono quasi mille euro in più rispetto ad altre strutture. Il dato è riportato dall'agenzia nazionale Agenas, che monitora la sanità regionale. Ecco quali sono le aziende più care e quelle più economiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it