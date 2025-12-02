Quale futuro per Nvidia tra valore investimenti rischi e prospettive

Nvidia sta costruendo un impero dei semiconduttori a colpi di miliardi, ma il suo dominio sull'AI non è più scontato: i grandi investitori perdono fiducia mentre si moltiplicano le indagini antitrust e le soluzioni hardware di Google guadagnano mercato. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Quale futuro per Nvidia tra valore, investimenti, rischi e prospettive

Altre letture consigliate

Google sfida Nvidia con Gemini 3.0, azioni Nvidia in ribasso, futuro dell’IA in evoluzione Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/google-sfida-nvidia-con-gemini-3-0-azioni-nvidia-in-ribasso-futuro-dellia-in-evoluzione/ Il predominio di Nvidia nel se - facebook.com Vai su Facebook

Google sfida Nvidia con Gemini 3.0, azioni Nvidia in ribasso, futuro dell’IA in evoluzione Link all'articolo : redhotcyber.com/post/google-sf… #redhotcyber #news #nvidia #google #gemini30 #intelligenzaartificiale #mercatoazionario #azionicrescita #skhynix Vai su X

Nvidia investe $2 miliardi in Synopsys e riaccende i timori sulla bolla AI - Un investimento da 2 miliardi di dollari per puntare su software EDA e simulazione: la mossa di Nvidia rilancia la corsa all'AI, ma anche le preoccupazioni su valutazioni eccessive. Si legge su money.it

Nvidia? Pagarla 50 volte l’utile significa credere che rivoluzionerà il mondo - Nvidia rappresenta un'eccezione nel panorama finanziario, con margini altissimi e un ruolo centrale nella rivoluzione tecnologica. Segnala milanofinanza.it

Investimenti, settore tech: oltre a Nvidia c’è di più - Nonostante gli ostacoli, Flax individua opportunità concrete in un paniere di big tech e società specializzate: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Motorola, Nvidia e Qualcomm. Segnala bluerating.com

Nvidia a $20 trilioni? È la previsione shock di Beth Kindig, CEO di I/O Fund - L'analista che ha previsto ogni rally del colosso dei chip spiega perché la sua nuova, incredibile previsione è "basata sui dati". Da it.benzinga.com

Microsoft e Nvidia: nuovi investimenti in Anthropic - Nel settore dell’intelligenza artificiale, l’ultimo annuncio di Microsoft e Nvidia ha acceso l’attenzione degli osservatori internazionali. Secondo tecnoandroid.it