quale futuro per nvidia tra valore investimenti rischi e prospettive

Wired.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nvidia sta costruendo un impero dei semiconduttori a colpi di miliardi, ma il suo dominio sull'AI non è più scontato: i grandi investitori perdono fiducia mentre si moltiplicano le indagini antitrust e le soluzioni hardware di Google guadagnano mercato. 🔗 Leggi su Wired.it

