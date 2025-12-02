Quale futuro per l’Arena? Ecco iter e tempistiche Ipotesi via ai lavori nel 2030

di Gabriele Masiero Non c’è più la Variante Stadio a fare da sfondo all’ipotesi di restyling dell’Arena. Ma lo si sapeva, ciò che uscito fuori plasticamente ieri nel corso del dibattito in prima commissione consiliare è la scelta di utilizzare la legge stadi per procedere alla riqualificazione e rifunzionalizzazione dello stadio da parte del Pisa ma che non è possibile fare una reale stima dei tempi di realizzazione. Ma di sicuro ci si sta lavorando sia da parte privata che pubblica. E l’Arena resta dov’è, a Porta a Lucca. Almeno finché qualcuno non decida di avviare un nuovo iter urbanistico per trasferirla altrove. 🔗 Leggi su Lanazione.it

