Prima riunione a Bologna del Tavolo inter-istituzionale sul quadruplicamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese, voluto dalla Regione per garantire un confronto costante tra tutti i livelli istituzionali. L’incontro, spiega una nota della stessa Regione, si colloca nella fase del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera, cui seguirà la Conferenza dei servizi per l’autorizzazione finale. A breve Rfi effettuerà indagini geognostiche sul territorio. Presenti all’assise il presidente della Regione, Michele de Pascale; l’assessora alle Infrastrutture Irene Priolo; il commissario straordinario dell’opera e amministratore delegato di Rfi Aldo Isi e gli amministratori dei comuni coinvolti: Bologna, San Lazzaro di Savena, Ozzano dell’Emilia, Castel San Pietro Terme, Dozza, Imola, Castel Bolognese, Solarolo, Faenza, insieme alla Città metropolitana di Bologna e alla Provincia di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quadruplicamento linea ferroviaria primo tavolo in Regione