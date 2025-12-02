Putin | se Europa vuole guerranoi pronti

16.55 "La Russia non ha intenzione di combattere con l'Europa, ma se inizierà, saremo subito pronti",ha avvertito Putin. Per il presidente russo, "l'Europa sta cercando di ostacolare gli sforzi di Trump per giungere alla pace in Ucraina Non hanno un programma di pace. Sono dalla parte della guerra"."I cambiamenti che propongono hanno l'obiettivo di bloccare il processo di pace con richieste inaccettabili per la Russia", ha detto Putin ai cronisti al Cremlino. "Gli europei si sono offesi. Ma si sono esclusi da soli nei negoziati Usa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scopri altri approfondimenti

Mentre Trump e Putin discutono di piani di pace (senza Ucraina e quasi senza Europa), la Germania punta a diventare l’hub della difesa europea. E’ un bene per l’Europa? Ne ho parlato ieri a In Mezz’Ora su Rai 3. - facebook.com Vai su Facebook

#omnibus Perché la Russia è sempre più aggressiva con l'Europa anche a livello verbale dopo le parole di Zakharova sulla Torre dei Conti? La risposta di Maurizio Molinari sulla guerra ibrida di Putin nei paesi UE Vai su X

Putin: 'Se l'Europa vuole la guerra, noi siamo pronti'. Witkoff e Kushner a Mosca - Il presidente russo: 'L'Europa sta cercando di impedire all'amministrazione Usa di raggiungere la pace in Ucraina, Kiev sembra vivere su un altro pianeta'. Come scrive ansa.it

Putin: «Se l’Europa vuole la guerra siamo pronti» - Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin affermando di aver respinto le proposte europee perché «inaccettabili per la Rus ... Scrive corrieredellacalabria.it

Putin: se l'Europa vuole la guerra siamo pronti. Witkoff a Mosca, via vertice al Cremlino - In un'intervista al Financial Times, l'ammiraglio Cavo Dragone ... Si legge su ilmessaggero.it

Ucraina, Putin: “Se l’Europa vuole la guerra noi siamo pronti”. Witkoff al Cremlino – La diretta - L’inviato speciale del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, è decollato per Mosca, dove incontrerà nel po ... Da msn.com

Tensioni Putin: «Se l'Europa vuole la guerra, noi saremo subito pronti» - «La Russia non ha intenzione di combattere con l'Europa, ma se l'Europa inizierà, saremo subito pronti». Secondo bluewin.ch

Putin: "Pronti a discutere del piano di pace, pensare che vogliamo attaccare l'Europa è assurdo" - Ma vuole che le forze di Kiev si ritirino dal Donbass. Come scrive lastampa.it