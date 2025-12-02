Putin | se Europa vuole guerranoi pronti

Servizitelevideo.rai.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

16.55 "La Russia non ha intenzione di combattere con l'Europa, ma se inizierà, saremo subito pronti",ha avvertito Putin. Per il presidente russo, "l'Europa sta cercando di ostacolare gli sforzi di Trump per giungere alla pace in Ucraina Non hanno un programma di pace. Sono dalla parte della guerra"."I cambiamenti che propongono hanno l'obiettivo di bloccare il processo di pace con richieste inaccettabili per la Russia", ha detto Putin ai cronisti al Cremlino. "Gli europei si sono offesi. Ma si sono esclusi da soli nei negoziati Usa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

putin europa vuole guerranoiPutin: 'Se l'Europa vuole la guerra, noi siamo pronti'. Witkoff e Kushner a Mosca - Il presidente russo: 'L'Europa sta cercando di impedire all'amministrazione Usa di raggiungere la pace in Ucraina, Kiev sembra vivere su un altro pianeta'. Come scrive ansa.it

putin europa vuole guerranoiPutin: «Se l’Europa vuole la guerra siamo pronti» - Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin affermando di aver respinto le proposte europee perché «inaccettabili per la Rus ... Scrive corrieredellacalabria.it

putin europa vuole guerranoiPutin: se l'Europa vuole la guerra siamo pronti. Witkoff a Mosca, via vertice al Cremlino - In un'intervista al Financial Times, l'ammiraglio Cavo Dragone ... Si legge su ilmessaggero.it

putin europa vuole guerranoiUcraina, Putin: “Se l’Europa vuole la guerra noi siamo pronti”. Witkoff al Cremlino – La diretta - L’inviato speciale del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, è decollato per Mosca, dove incontrerà nel po ... Da msn.com

Tensioni Putin: «Se l'Europa vuole la guerra, noi saremo subito pronti» - «La Russia non ha intenzione di combattere con l'Europa, ma se l'Europa inizierà, saremo subito pronti». Secondo bluewin.ch

putin europa vuole guerranoiPutin: "Pronti a discutere del piano di pace, pensare che vogliamo attaccare l'Europa è assurdo" - Ma vuole che le forze di Kiev si ritirino dal Donbass. Come scrive lastampa.it

Cerca Video su questo argomento: Putin Europa Vuole Guerranoi