Putin | se Europa vuole guerra noi pronti

16.55 "La Russia non ha intenzione di combattere con l'Europa, ma se inizierà, saremo subito pronti", avverte Putin. Per il presidente russo, "l'Europa sta cercando di ostacolare gli sforzi di Trump per giungere la pace in Ucraina". "Non hanno un programma di pace. Sono dalla parte della guerra"."I cambiamenti che propongono hanno l'obiettivo di bloccare il processo di pace con richieste inaccettabili per la Russia", ha detto Putin ai cronisti al Cremlino. "Gli europei si sono offesi. Ma si sono esclusi da soli nei negoziati Usa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

