Putin | ‘Se l’Europa vuole la guerra siamo pronti’

Dayitalianews.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Mosca: “Non cerchiamo lo scontro, ma non ci faremo trovare impreparati”. La Russia non desidera un conflitto con l’Europa, ma è pronta a reagire nel caso in cui fosse l’Unione a dare avvio alle ostilità. È quanto dichiarato dal presidente Vladimir Putin, come riportato dall’agenzia Ria Novosti. Il leader del Cremlino ha chiarito che, pur non avendo intenzione di alimentare tensioni, Mosca risponderà immediatamente se l’Europa dovesse “iniziare” lo scontro. Critiche all’Europa e ruolo degli Stati Uniti. Putin ha inoltre accusato i Paesi europei di ostacolare gli sforzi degli Stati Uniti per trovare una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina, sostenendo che le proposte avanzate dall’Europa vadano tutte nella direzione di impedire un accordo di pace. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

