Putin rialza la testa | Se l’Europa vuole la guerra noi siamo pronti Le proposte della Ue sono inaccettabili

La risposta di Mosca agli avvertimenti della Nato, frutto di logiche di deterrenza e spresse dal generale Cavo Dragone, non è tardata ad arrivare. “Se l’Europa vuole scatenare una guerra, noi siamo pronti, adesso”, ha dichiarato il presidente russo affermando di aver respinto le proposte europee perché ”inaccettabili per la Russia”. Il leader del Cremlino ha anche accusato i leader europei di ”ostacolare” le proposte degli Stati Uniti e ha insistito sul fatto che gli europei ”non hanno un programma pacifico”. Poi il suo ragionamento si è spostato sugli alleati. Putin, la guerra e gli alleati. “La cooperazione della Russia con Cina e India sarà elevata a un nuovo livello”, ha affermato il Presidente russo, Vladimir Putin, nel giorno in cui il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha visitato Mosca e in anticipo su una visita in India da giovedì. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Putin rialza la testa: “Se l’Europa vuole la guerra, noi siamo pronti. Le proposte della Ue sono inaccettabili”

Contenuti che potrebbero interessarti

Ucraina, Putin tenta il blitz: la nuova richiesta a Trump Vai su X

Putin fa bene ad alzare l'asticella, Witkoff prende ordini da mosca, Trump si adegua e la Ue, divisa al suo interno, è ferma al bau bau - facebook.com Vai su Facebook

Nella testa di Putin - Cosa succede nella testa di Vladimir Putin e perché sembra che il leader russo abbia sprecato tutte le opportunità che Donald Trump era pronto a offrirgli è il tema al centro della nuova puntata della ... Scrive video.corriere.it

Rialza la testa il terrorismo che Putin annunciava annientato - È tornato il terrorismo a Mosca e questa volta è entrato nelle viscere della capitale russa, seminando morte e distruzione nel suo punto più vulnerabile, la metropolitana, e nel momento di massimo ... avvenire.it scrive