E’ il giorno in cui Vladimir Putin deve incontrare Steve Witkoff a Mosca ma prima di ricevere l’inviato di Trump per l’Ucraina il presidente russo alza i toni e minaccia l’Europa. “La Russia non ha mai avuto intenzione, e non ha intenzione, di entrare in guerra con l’Europa, tuttavia, se l’Europa dovesse improvvisamente scatenare una guerra, la Russia sarebbe pronta “subito”, ha affermato il capo del Cremlino rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un forum sugli investimenti nella capitale russa. “Non combatteremo l’Europa, l’ho detto cento volte”, ha affermato, “ma se all’improvviso l’Europa volesse combattere contro di noi e iniziasse a farlo, saremmo pronti fin da subito. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Putin minaccia l’Europa: “Vuole la guerra? Siamo pronti”

