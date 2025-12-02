Putin | L' Europa ostacola gli sforzi di pace di Trump E riceve al Cremlino Witkoff e Kushner

Dall’Italia all’Europa, fino al fronte russo-ucraino: tra proroga degli aiuti militari a Kiev, lo stop della Bce al prestito basato su asset russi, nuovi sostegni svedesi e manovre diplomatiche Usa-Russia. In serata Putin attacca l'Europa: "Se vuole la guerra siamo pronti". Poi vede Witkoff e Kusher, che nelle prossime ore vedranno anche Zelensky. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Putin: "L'Europa ostacola gli sforzi di pace di Trump". E riceve al Cremlino Witkoff e Kushner

