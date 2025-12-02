Putin | L' Europa cerca di ostacolare gli sforzi di pace Usa Vogliono la guerra? Pronti |La Bce e il prestito per Kiev | cosa è successo

Witkoff e Kushner vedranno Zelensky dopo Putin. La decisione della Bce e le titubanze dei governi, con Francia e Italia in prima fila. Ma in gioco c’è il futuro dell’Unione europea: saprà recitare un ruolo da potenza mondiale?. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Putin: «L'Europa cerca di ostacolare gli sforzi di pace Usa. Vogliono la guerra? Pronti» |La Bce e il prestito per Kiev: cosa è successo

Leggi anche questi approfondimenti

Mentre Trump e Putin discutono di piani di pace (senza Ucraina e quasi senza Europa), la Germania punta a diventare l’hub della difesa europea. E’ un bene per l’Europa? Ne ho parlato ieri a In Mezz’Ora su Rai 3. - facebook.com Vai su Facebook

#omnibus Perché la Russia è sempre più aggressiva con l'Europa anche a livello verbale dopo le parole di Zakharova sulla Torre dei Conti? La risposta di Maurizio Molinari sulla guerra ibrida di Putin nei paesi UE Vai su X

Perché l’Europa teme la pace di Putin e accelera i piani militari comuni - Nei giorni in cui si cerca di imbastire un piano che porti al cessate il fuoco in Ucraina, emerge un piano della Germania per prepararsi ad ... Lo riporta ilmessaggero.it

Putin: il summit con Trump "ci avvicina alle decisioni necessarie" - Il modo migliore per riuscirci sarebbe procedere alla confisca dei 200 miliardi di euro di riserve della Banca ... Come scrive lastampa.it

L’Europa e l’Ucraina non vogliono rimanere fuori dalle trattative con la Russia - I leader dei principali paesi europei hanno detto che un’eventuale pace in Ucraina non può essere discussa senza il presidente Volodymyr Zelensky, che non è stato incluso nel previsto incontro del 15 ... ilpost.it scrive

Putin e il rischio di nuove invasioni: “Europa debole, rafforzare la Nato” - Bologna, 12 agosto 2025 – Ucraina sì, Ucraina no al vertice Nato in Alaska, ancora fumoso nei contorni che dovrà assumere. Si legge su quotidiano.net

Trump e Putin si incontrano in Alaska, ma l’Europa non se la fila più nessuno: sarà colpa dei rettiliani? - Sull’incontro fra Putin e Trump si è detto di tutto e di più; dalle dichiarazioni ufficiali al linguaggio del corpo, incluso varie paranoie e complotti. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Putin parla all'Europa: "La Russia non vuole attaccare la Nato. Ma siamo in guerra con tutti, non solo con l'Ucraina" - Russia, Putin: "Una sciocchezza quella che vogliamo attaccare la Nato" "È impossibile credere che la Russia stia pianificando di attaccare la Nato, è una sciocchezza quella di cui stanno cercando di ... Segnala affaritaliani.it