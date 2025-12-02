Putin | L' Europa cerca di ostacolare gli sforzi di pace Usa Poi riceve Witkoff e Kushner |La Bce e il prestito per Kiev | cosa è successo

Witkoff e Kushner vedranno Zelensky dopo Putin. Il presidente russo: «Se Kiev attacca ancora le navi, la isoleremo dal mare». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Putin: «L'Europa cerca di ostacolare gli sforzi di pace Usa». Poi riceve Witkoff e Kushner |La Bce e il prestito per Kiev: cosa è successo

Argomenti simili trattati di recente

Putin: "Se l'Europa desidera la guerra, siamo pronti". Poi riceve Witkoff Zelensky: elaborati ulteriormente con gli Usa i punti di Ginevra. Mosca rivendica la presa delle città di Pokrovsk e Vovchansk. L'esercito ucraino: combattiamo ancora in entrambe. Tutti gli a - facebook.com Vai su Facebook

Per non lasciare le sorti dell’Ucraina in mano a #Trump, sodale di #Putin #EUROPA, NON MOLLARE #KIEV @ecisnetto con @Ric_Alcaro Coordinatore ricerche e Resp programma Attori globali @IAIonline Amb Stefano Stefanini Senior Advisor @ispionline e Vai su X

La minaccia di Putin: "Se l'Europa vuole combattere siamo pronti" - "La Russia non cerca la guerra se l'Europa vuole combattere, siamo pronti". iltempo.it scrive

Putin: “Se l’Europa cerca lo scontro, la Russia è pronta” - La Russia non ha alcuna intenzione di combattere contro l'Europa, ma se una guerra dovesse iniziare, saremo immediatamente pronti" ... Da ilmetropolitano.it

Putin senza freni: "Se l'Europa vuole scatenare una guerra, noi siamo pronti, adesso" - Sul conflitto in Ucraina: "Possiamo isolare la Crimea dal mare, se Kiev proseguirà con gli attacchi contro le nostre navi" ... Da today.it

Putin: il summit con Trump "ci avvicina alle decisioni necessarie" - Il modo migliore per riuscirci sarebbe procedere alla confisca dei 200 miliardi di euro di riserve della Banca ... Si legge su lastampa.it

L’Europa e l’Ucraina non vogliono rimanere fuori dalle trattative con la Russia - I leader dei principali paesi europei hanno detto che un’eventuale pace in Ucraina non può essere discussa senza il presidente Volodymyr Zelensky, che non è stato incluso nel previsto incontro del 15 ... Come scrive ilpost.it

Putin parla all'Europa: "La Russia non vuole attaccare la Nato. Ma siamo in guerra con tutti, non solo con l'Ucraina" - Russia, Putin: "Una sciocchezza quella che vogliamo attaccare la Nato" "È impossibile credere che la Russia stia pianificando di attaccare la Nato, è una sciocchezza quella di cui stanno cercando di ... Si legge su affaritaliani.it