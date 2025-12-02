Putin | La presa Pokrovsk è un passo per completare i nostri obiettivi Oggi Witkoff a Mosca per nuovi colloqui di pace
Roma, 2 dicembre 2025 – Le proposte Usa per la risoluzione del conflitto in Ucraina tornano sul tavolo della trattativa. Steve Witkoff, oggi a Mosca per nuovi colloqui, incontrerà Vladimir Putin nel pomeriggio, come confermato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. La visita a Mosca dell’inviato speciale Usa avviene dopo l'incontro di domenica in Florida tra le delegazioni negoziali americana e ucraina, incontro che è stato descritto come produttivo, anche se è stato sottolineato che c’è ancora molto lavoro da fare. Intanto il ministro della Difesa russo Andrei Belousov, in un telegramma alle unità impegnate nell'offensiva, le ringrazia per aver ‘liberato’ Volchansk nella regione di Kharkiv e sottolinea che la presa della cittadina crea le condizioni affinché le forze russe possano continuare ad avanzare ulteriormente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
"L'hanno creato il fenomeno #Albanese e lei è stata bravissima ad infilarsi. Lei fa propaganda per Hamas, io la assimilo alla portavoce di Putin. Il dramma è che qui in Italia qualcuno l'ha presa seriamente." #Sallusti #quartarepubblica Vai su X
Putin pur di raggiungere il suo obiettivo, che è la disgregazione dell’Ucraina, non molla la presa - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina-Russia, Putin alza il tiro: "Presa Pokrovsk, obiettivo è zona cuscinetto" - Il presidente russo alla vigilia dell'incontro con Witkoff annuncia progressi "su tutta la linea" ... Scrive msn.com
Presa Pokrovsk, Putin all'esercito: "Si combatterà tutto l'inverno" - Il presidente russo visita i comandi militari, oggi vede l'inviato di Trump, Steve Witkoff. msn.com scrive
Soldati russi nel centro di Pokrovsk, il video diffuso da Mosca - Così la Russia rivendica la conquista del bastione ucraino assediato da settimane, con enormi perdite di vite umane ... Lo riporta msn.com
Pokrovsk e Myrnohrad, la mossa di Putin (da oltre un miliardo) per accerchiare Kiev - L'avanzata russa verso nord prosegue anche una settantina di chilometri più a ovest, in direzione della città più importante del Donetsk, da dove stanno ... ilgazzettino.it scrive
Pokrovsk, la mossa a tenaglia della Russia nel Donetsk: presa Prechystivk, ecco la mappa dell'avanzata in Ucraina - Nei prossimi mesi, Kiev spera che il disegno di legge, promulgato ad aprile per rivedere le bozze di norme ucraine volte a generare nuova manodopera, dia i suoi frutti. Riporta ilmessaggero.it
Zelensky smentisce Putin sulla situazione delle truppe ucraine a Pokrovsk - Secondo il presidente ucraino: «I nostri soldati non sono circondati, la situazione è difficile ma sotto controllo». Come scrive lettera43.it