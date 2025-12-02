Putin | La presa Pokrovsk è un passo per completare i nostri obiettivi Oggi Witkoff a Mosca per nuovi colloqui di pace

Roma, 2 dicembre 2025 – Le proposte Usa per la risoluzione del conflitto in Ucraina tornano sul tavolo della trattativa. Steve Witkoff, oggi a Mosca per nuovi colloqui, incontrerà Vladimir Putin nel pomeriggio, come confermato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. La visita a Mosca dell’inviato speciale Usa avviene dopo l'incontro di domenica in Florida tra le delegazioni negoziali americana e ucraina, incontro che è stato descritto come produttivo, anche se è stato sottolineato che c’è ancora molto lavoro da fare. Intanto il ministro della Difesa russo Andrei Belousov, in un telegramma alle unità impegnate nell'offensiva, le ringrazia per aver ‘liberato’ Volchansk nella regione di Kharkiv e sottolinea che la presa della cittadina crea le condizioni affinché le forze russe possano continuare ad avanzare ulteriormente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

