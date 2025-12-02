Putin | La presa Pokrovsk ci consentirà di raggiungere tutti i nostri obiettivi Witkoff a Mosca per nuovi colloqui di pace
Roma, 2 dicembre 2025 – Le proposte Usa per la risoluzione del conflitto in Ucraina tornano sul tavolo della trattativa. Steve Witkoff, oggi a Mosca per nuovi colloqui, incontrerà Vladimir Putin nel pomeriggio, come confermato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. La visita a Mosca dell’inviato speciale Usa avviene dopo l'incontro di domenica in Florida tra le delegazioni negoziali americana e ucraina, incontro che è stato descritto come produttivo, anche se è stato sottolineato che c’è ancora molto lavoro da fare. Intanto sul campo di battaglia prosegue l’offensiva russa con la presa di Pokrovsk (nome ucraino della russa Krasnoarmeisk), assediata da mesi perché ritenuta uno snodo cruciale per dilagare a ovest, completare l'occupazione del Donetsk e spingersi sulla direttrice verso Kiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
