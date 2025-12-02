Putin e il guanto di sfida che gela l’Europa | Se vuole la guerra siamo pronti

Putin avverte l'Europa: "La Russia non vuole combattere, ma se saremo attaccati risponderemo subito". Da quasi tre anni, il conflitto tra Russia e Ucraina si trova in una fase di logoramento che ha trasformato l'intera regione in un fronte instabile. L'avanzata russa, rallentata negli ultimi mesi, continua a concentrarsi soprattutto nel Donbass, dove Mosca prova a consolidare il controllo su territori strategici come Avdiivka e Bakhmut. Kyiv, da parte sua, affronta una grave carenza di munizioni e personale, mentre attende nuovi aiuti occidentali. Il fronte resta fluido ma segnato da un equilibrio precario, con progressi russi lenti ma costanti e una crescente difficoltà ucraina nel mantenere le linee difensive.

