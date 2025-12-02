Putin dice che ha preso il controllo di Pokrovsk e Vovchansk ma l’Ucraina nega

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato, senza prove, che le forze russe hanno preso il controllo di Pokrovsk e Vovchansk, entrambe città ucraine dove da settimane si stanno verificando intensi combattimenti nella parte orientale del Paese. Putin ha fatto queste affermazioni la sera prima del suo incontro con l’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, a Mosca per discutere di un accordo di pace per porre fine alla guerra in Ucraina. Le affermazioni sembrano mirate a influenzare quell’incontro, inviando il messaggio che la Russia sta avanzando e non ha bisogno di compromessi. Ma l’esercito ucraino ha negato le affermazioni di Putin. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Putin dice che ha preso il controllo di Pokrovsk e Vovchansk, ma l’Ucraina nega

Altri contenuti sullo stesso argomento

«Putin è pronto a tutto, ma la guerra con l’Ucraina porterà alla morte della Russia», dice lo storico e cofondatore di Memorial Aleksandr Danièl’. «Non mi interessa tanto la sofferenza, quanto la capacità delle persone di mantenere l’umanità nelle prove più diffi - facebook.com Vai su Facebook

"Ucraina sta per crollare", cosa dice Putin e l'analisi che smentisce le 'bugie' di Mosca Vai su X

Ucraina-Russia, Putin: “Abbiamo preso Kupiansk”. Zelensky: “Discuterò piano di pace con Trump” - Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky archiviano una giornata fondamenta ... msn.com scrive

Cosa si dice in TV, Severgnini: “Senza l’Europa Putin avrebbe già preso Kiev”. Martelli: “Putin ha bisogno della guerra”. Landini: “Manovra? I salari non aumentano ... - Nei salotti dei talk show italici si parla di Ucraina e di quel che sta avvenendo intorno alla nuova manovra. blitzquotidiano.it scrive

Tajani, 'Putin ha preso in giro Trump,ma ora portarlo al tavolo' - Putin ha preso in giro Trump perché gli aveva promesso di fare delle cose che non ha fatto, evidentemente. Secondo ansa.it

Sull’Ucraina, Trump ha preso le posizioni di Putin - Il loro compito in questa grande riunione internazionale un po’ improvvisata sarà di assicurarsi che non ci siano ... Segnala ilpost.it

Luiza Rozova, la figlia segreta di Putin si schiera con l'Ucraina e attacca il padre: «Ha preso milioni di vite e distrutto la mia» - Vladimir Putin è nuovamente al centro di polemiche, questa volta a causa della figlia “segreta”, Luiza Rozova. Scrive ilmattino.it