Putin cinque ore a colloquio con Witkoff e Kushner dopo l' attacco all' Europa Zelensky | Mediazione Usa? Temo perdano interesse

Witkoff e Kushner vedranno Zelensky dopo Putin. Il presidente russo: «Se Kiev attacca ancora le navi, la isoleremo dal mare». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Putin cinque ore a colloquio con Witkoff e Kushner dopo l'attacco all'Europa. Zelensky:"Mediazione Usa? Temo perdano interesse"

Un attacco russo contro la città ucraina sudorientale di Zaporizhzhia, avvenuto nella tarda serata di giovedì 20 novembre, ha ucciso cinque persone e ne ha ferite tre. Lo ha riferito il governatore regionale Ivan Fedorov. A quasi quattro anni da quando Putin ha - facebook.com Vai su Facebook

Conclusi dopo 5 ore colloqui tra Putin, Witkoff e Kushner - Sono terminati, dopo quasi cinque ore, i colloqui al Cremlino tra Vladimir Putin, l'inviato speciale Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente americano Donald ... Segnala gazzettadiparma.it

Colloqui di Pace tra Trump e Putin: Soluzioni per il Conflitto in Ucraina - I colloqui di pace tra Donald Trump e Vladimir Putin potrebbero rappresentare un punto di svolta significativo nella crisi ucraina. notizie.it scrive

Colloqui Usa-Ucraina a Miami, Rubio: “Progressi, ma ancora molto da fare” - Si sono conclusi dopo oltre cinque ore i nuovi negoziati, affrontati sicurezza, territori ed elezioni. Lo riporta msn.com

Trump: con Putin colloquio produttivo, ci incontreremo a Budapest - Al termine del colloquio con Putin il presidente degli Stati Uniti ha affermato la telefonata è stata produttiva e che i due si incontreranno a Budapest È terminata da quasi due ore la telefonata tra ... Riporta it.euronews.com