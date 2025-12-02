Pusher di cocaina cerca d' investire un poliziotto poi si schianta contro un palo

Bresciatoday.it | 2 dic 2025

Gli agenti del Commissariato “Carmine” hanno arrestato un 20enne albanese, residente regolarmente in città, dopo un controllo antidroga finito con una folle e pericolosissima manovra. Il giovane, sorpreso mentre stava cedendo alcune dosi di cocaina a un cliente, ha tentato di scappare cercando. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

