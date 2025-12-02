Puro piacere di condividere la musica ecco il concerto delle feste dell’Orchestra Umana Armonia
Firenze, 2 dicembre 2025 – Torna l’atteso incontro con l’Orchestra Umana Armonia, che il 17 dicembre rinnova l’appuntamento per le feste di fine anno regalando alla città il concerto, a ingresso gratuito con offerta libera. Appuntamento nella Chiesa di St. James a Firenze, in via B.Rucellai 9, alle 21. Un programma musicale d’eccezione che vedrà protagonista un’orchestra per molti versi unica e speciale nel panorama fiorentino, come ci spiega Dario Vettori, violoncellista amatoriale e liutaio di professione. Dario, come nasce l’Orchestra Umana Armonia? “Oltre 25 anni fa l’orchestra Desiderio da Settignano, alla quale gran parte di noi ha partecipato, prendeva vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
