Pullman turistico prende fuoco sulla A4 dopo il casello Milano Est | l’autista riesce a mettersi in salvo – Video
Un pullman che stava circolando senza passeggeri ha preso fuoco questa mattina nel tratto di autostrada A4 che passa a nord di Milano. Non si registrano feriti. Il traffico ha subito rallentamenti per la temporanea chiusura di due corsie della carreggiata Nord. È accaduto alle 8, appena dopo l’ingresso al casello di Milano Est, in direzione di Torino. Il pullman turistico, per ragioni ancora da chiarire, ha preso fuoco e l’autista è riuscito a fermarsi in una piazzola d’emergenza. L’incendio si è poi esteso a tutto il mezzo. I vigili del fuoco sono intervenuti insieme alla polizia stradale, che ha chiuso due corsie per consentire che le operazioni di spegnimento si svolgessero in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
