Pullman turistico prende fuoco sulla A4 dopo il casello Milano Est | l’autista riesce a mettersi in salvo – Video

Un pullman che stava circolando senza passeggeri ha preso fuoco questa mattina nel tratto di autostrada A4 che passa a nord di Milano. Non si registrano feriti. Il traffico ha subito rallentamenti per la temporanea chiusura di due corsie della carreggiata Nord. È accaduto alle 8, appena dopo l’ingresso al casello di Milano Est, in direzione di Torino. Il pullman turistico, per ragioni ancora da chiarire, ha preso fuoco e l’autista è riuscito a fermarsi in una piazzola d’emergenza. L’incendio si è poi esteso a tutto il mezzo. I vigili del fuoco sono intervenuti insieme alla polizia stradale, che ha chiuso due corsie per consentire che le operazioni di spegnimento si svolgessero in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pullman turistico prende fuoco sulla A4 dopo il casello Milano Est: l’autista riesce a mettersi in salvo – Video

Contenuti che potrebbero interessarti

Ogni viaggio merita un ambiente curato, anche per chi guida Abbiamo restituito nuova vita alla plancia comandi di un pullman turistico, eliminando segni del tempo e usura. Perché anche i dettagli fanno parte dell’esperienza di viaggio. Contatta ColorGlo - facebook.com Vai su Facebook

Pullman turistico prende fuoco lungo la A4 a nord di Milano nell’ora di punta: traffico in tilt ma nessun ferito - Il mezzo viaggiava senza passeggeri e il conducente, appena si è accorto dell’incendio, è riuscito ad accostare in una piazzola di emergenza ... msn.com scrive

Pullman avvolto dalle fiamme sulla A4: vigili del fuoco al lavoro e traffico in tilt - Mezzo turistico distrutto da un incendio dopo il casello di Milano Est: autista illeso, corsie chiuse e traffico bloccato nell’ora di punta ... Secondo giornalelavoce.it

Un pullman turistico è andato a fuoco in autostrada: completamente distrutto - I vigili del fuoco sono intervenuti insieme alla Polizia stradale che ha chiuso due corsie dell'autostrada A4 ... Riporta today.it

Incendio in autostrada, pullman prende fuoco: 6 km di coda - Sul posto le squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i sanitari del 118 con un'ambulanza. Lo riporta milanotoday.it

Autostrada A4, traffico paralizzato per il rogo di un pullman - Due corsie chiuse per permettere ai vigili del fuoco di spegnere l’incendio ... Scrive affaritaliani.it

Torre d'Isola, va a fuoco un pullman vuoto sul raccordo A53: l’autista si salva - Il pullman a due piani viaggiava per fortuna vuoto e l'autista, a bordo da solo, è riuscito ad accostare in una piazzola di emergenza e a mettersi così in salvo ... Scrive ilgiorno.it