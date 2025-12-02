Pullman in fiamme sulla A4 nessun ferito ma traffico in tilt

Un pullman che stava circolando senza passeggeri ha preso fuoco questa mattina nel tratto di autostrada A4 che passa a nord di Milano. Non si registrano feriti. Il traffico ha subito rallentamenti per la temporanea chiusura di due corsie della carreggiata Nord. È accaduto alle 8, appena dopo l’ingresso al Casello di Milano Est, in direzione di Torino. Il pullman turistico, per ragioni ancora da. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pullman in fiamme sulla A4, nessun ferito ma traffico in tilt

