Pullman in fiamme in autostrada | mattinata di caos tra Sesto e Cormano

Traffico in tilt questa mattina sulla A4 Milano-Torino, a causa dell’incendio di un pullman turistico rimasto improvvisamente avvolto dalle fiamme. Incendio pullman in autostrada a Cormano È successo intorno alle 8, nel tratto tra il casello di Milano Est e Sesto San Giovanni, in direzione Torino. Il mezzo, che fortunatamente viaggiava senza passeggeri, ha . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Pullman in fiamme in autostrada: mattinata di caos tra Sesto e Cormano

