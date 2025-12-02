Pugni e calci in volto nell’Under17 Arrivano ambulanza e carabinieri
Un altro weekend di follia nei campionati giovanili lombardi. L’ultimo gravissimo episodio di violenza è accaduto domenica mattina al termine della sfida Accademia Bustese-Caronnese (quattordicesima giornata del torneo Under 17 regionale, girone A), terminata 1-0 per la formazione di casa: una rissa dopo il triplice fischio finale e novanta minuti ad alta tensione ha coinvolto diversi giocatori delle due squadre al rientro negli spogliatoi. Alcuni testimoni hanno riferito che un calciatore della squadra ospite sarebbe stato colpito da un avversario prima con un pugno e poi con un calcio sempre al volto quando è caduto per terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
I tre italiani aggrediti dai coloni israeliani: "Urlavano: 'Wake up, italians!', poi pugni e calci in faccia" - facebook.com Vai su Facebook
L’attivista italiana picchiata dai coloni in Cisgiordania: “Pugni e calci per venti minuti” - la Repubblica Vai su X
Pugni e calci in volto nell’Under17. Arrivano ambulanza e carabinieri - L’ultimo gravissimo episodio di violenza è accaduto domenica mattina al termine della sfida Accademia Bustese- ilgiorno.it scrive
Calci, pugni e bastonate a Petritoli: choc fuori dal discount Eurospin, in 5 hanno aggredito un uomo nel parcheggio davanti ai clienti - Colpi anche con un oggetto contundente, sembra una spranga o un mazza di legno. Si legge su corriereadriatico.it
Li prende a calci e pugni finisce condannato - Questa la condanna pronunciata dal giudice del Tribunale di Rovigo a carico di un 40enne della Bassa Padovana, che era stato citato direttamente a ... Si legge su polesine24.it