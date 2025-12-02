Pugni e calci in volto nell’Under17 Arrivano ambulanza e carabinieri

Un altro weekend di follia nei campionati giovanili lombardi. L’ultimo gravissimo episodio di violenza è accaduto domenica mattina al termine della sfida Accademia Bustese-Caronnese (quattordicesima giornata del torneo Under 17 regionale, girone A), terminata 1-0 per la formazione di casa: una rissa dopo il triplice fischio finale e novanta minuti ad alta tensione ha coinvolto diversi giocatori delle due squadre al rientro negli spogliatoi. Alcuni testimoni hanno riferito che un calciatore della squadra ospite sarebbe stato colpito da un avversario prima con un pugno e poi con un calcio sempre al volto quando è caduto per terra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

