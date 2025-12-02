Puglia sotto la pioggia Foggia resta al riparo | bel tempo fino a mercoledì poi peggiora

Un piccolo vortice in transito mercoledì sullo Stivale piloterà un sistema frontale in grado di provocare un peggioramento sulla Puglia. In base a quanto riporta il meteorologo di 3bmeteo.com, Lorenzo Badellino, piogge e rovesci si organizzeranno già in mattinata a partire dal Salento e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

