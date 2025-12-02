Publica-Anci a Rotterdam | anche Agrigento protagonista del progetto europeo per giovani amministratori

Ha preso il via a Rotterdam la prima tappa del corso di formazione internazionale di Publica, la scuola di Anci dedicata ai giovani amministratori under 35. Dal 26 al 29 novembre si è svolto il primo appuntamento di un percorso europeo nato per formare la nuova classe dirigente dei Comuni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

