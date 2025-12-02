Pubblicato il trailer di The Final Show il nuovo film-concerto di Taylor Swift
Una cosa è certa: Taylor Swift sa bene come alimentare la curiosità e l’entusiasmo dei suoi fan. Come già annunciato, il prossimo 12 dicembre verranno distribuiti in streaming su Disney+ due nuovi contenuti riguardanti l’ Eras Tour, la tournée dei record della cantante, conclusasi l’8 dicembre 2024 dopo ventuno mesi, centoquarantanove show in cinquantatré città (in cinque continenti diversi), con oltre dieci milioni di partecipanti. Al momento, Taylor si sta godendo il successo del suo dodicesimo album in studio The Life of a Showgirl, uscito lo scorso 3 ottobre, e i preparativi del proprio matrimonio con la stella del football Travis Kelce. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Scopri altri approfondimenti
SAGA OF TANYA THE EVIL: TRAILER PER LA SECONDA STAGIONE DELL'ANIME Kadokawa ha pubblicato un teaser visual e un video promozionale per Saga of Tanya the Evil II, la seconda stagione basata sulla serie di light novel dell'autore Carlo Zen e d - facebook.com Vai su Facebook
Pubblicato il trailer di “The Final Show”, il nuovo film-concerto di Taylor Swift - Come già annunciato, il prossimo 12 dicembre verranno distribuiti in streaming su Disney+ due nuovi con ... Scrive msn.com
Taylor Swift, pubblicato il trailer del nuovo film-concerto - Come già annunciato, il prossimo 12 dicembre arriveranno in streaming su Disney+ due nuovi contenuti incentrati sull’ultima tournée di Taylor Swift , l'" Eras Tour ". Segnala rockol.it
Free! – The Final Stroke: pubblicato il trailer completo - Finalmente è stato pubblicato il trailer completo dell’ultimo film del franchise di Free – Iwatobi Swim club, intitolato Free! Scrive tomshw.it