Una cosa è certa: Taylor Swift sa bene come alimentare la curiosità e l’entusiasmo dei suoi fan. Come già annunciato, il prossimo 12 dicembre verranno distribuiti in streaming su Disney+ due nuovi contenuti riguardanti l’ Eras Tour, la tournée dei record della cantante, conclusasi l’8 dicembre 2024 dopo ventuno mesi, centoquarantanove show in cinquantatré città (in cinque continenti diversi), con oltre dieci milioni di partecipanti. Al momento, Taylor si sta godendo il successo del suo dodicesimo album in studio The Life of a Showgirl, uscito lo scorso 3 ottobre, e i preparativi del proprio matrimonio con la stella del football Travis Kelce. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pubblicato il trailer di “The Final Show”, il nuovo film-concerto di Taylor Swift