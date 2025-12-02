Pubblicate le foto inedite di Andrea Sempio davanti alla villetta di Garlasco il giorno dell' omicidio di Chiara Poggi

Per 18 anni sono rimaste inedite, nessuno le aveva pubblicate. Oggi, a distanza di quasi un ventennio dall'omicidio di Chiara Poggi che fa ancora parlare, sono state rese note delle immagini che immortalano diverse persone legate alla famiglia Poggi davanti alla villetta di Garlasco dove si era. 🔗 Leggi su Milanotoday.it