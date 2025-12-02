Provvedimento per Simone De Bianchi al GF Cristina Plevani lo attacca | Era da squalificare

Simone De Bianchi meritava di essere squalificato ieri sera al Grande Fratello? Cosa ha detto Cristina Plevani dopo la puntata. Non solo i telespettatori, nemmeno la redazione del Grande Fratello ha gradito le frasi pronunciate da Simone De Bianchi su Dolce, la concorrente del Grande Fratello del Kosovo che resterà per qualche giorno nella casa più spiata d’Italia. Durante la puntata di ieri sera Simona Ventura ha punito sia lui che Domenico D’Alterio mandandoli direttamente in nomination, Cristina Plevani però non si è detta d’accordo con questa decisione. Sui social ha infatti rivelato: “Io non sarei stata così buona, Simone non è la prima volta che fa uscite infelici. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Provvedimento per Simone De Bianchi al GF, Cristina Plevani lo attacca: “Era da squalificare”

Approfondisci con queste news

Recap Puntata Parto subito col botto: Provvedimento Grande Fratello - Io non sarei stata così buona: Simone non è la prima volta che ha uscite infelici, le altre volte era da cartellino giallo, ieri sera per me era da rosso - fuori! Squalificato! Domenico giusta la n - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, Simone e il «provvedimento» alla melatonina (3), Domenico e Valentina una barzelletta (6) Vai su X

Grande Fratello, social furiosi per il provvedimento contro Simone: "Perdete credibilità" - Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon. Segnala libero.it

Grande Fratello, provvedimento per Simone De Bianchi dopo le frasi gravi - Grande Fratello, provvedimento per Simone De Bianchi dopo gli scivoloni gravi: Simona Ventura furiosa con il gieffino romano e non solo. Da mondotv24.it

Il provvedimento nei confronti di Simone e Domenico al Grande Fratello - È arrivato un provvedimento disciplinare nei confronti di Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio al Grande Fratello dopo alcune esternazioni fuori luogo. Lo riporta novella2000.it

Grande Fratello. il provvedimento contro Simone e Domenico: cosa è successo - Ecco il perché Era stato annunciato alla vigilia della puntata e nel corso dell'undicesima puntata del Gran ... Si legge su today.it

Simone De Bianchi i te pokapu o te tautohetohe i te Tuakana 2025: i aha? - Il Tuakana 2025 torna a far parlare di sé per motivi controversi, questa volta con protagonista il concorrente Simone De Bianchi. Riporta notizie.it

Simone De Bianchi e Domenico D'Alterio sotto accusa - A causa di un'uscita infelice, il Grande Fratello applica un provvedimento disciplinare nei confronti di Simone ... Riporta grandefratello.mediaset.it