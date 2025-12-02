Provo il microfono come Sfera Ebbasta e sogno Frah Quintale | Occhi dall’oratorio di Lodi a Sanremo Giovani
Milano, 2 dicembre 2025 – Andrea Occhipinti, in arte Occhi, sarà in gara a Sanremo Giovani martedì 2 dicembre nell’ultima puntata della fase eliminatoria. Sul palco, e su Raidue, porta il brano ‘Ullallà’. Come è nata ‘Ullallà’? "Frequento da sempre l’oratorio a Lodi, la mia musica nasce spesso lì e anche questa canzone è nata in una stanzina dell’oratorio. Stavo suonando, avevo questo giro di accordo e ho pensato di fare un valzer iniziando con la frase ‘Non sparate sul pianista’ vista l’atmosfera d’altri tempi che ne stava scaturendo”. Cosa hai fatto quando hai saputo di essere entrato nei 24 di Sanremo Giovani? "Ero a lezione di Macroeconomia in università. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
