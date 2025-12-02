Provinciale San Pietro al Tanagro San Rufo a rischio | la nota stampa

"La negligenza della istituzioni non può mettere a rischio vite umane". Lo dice Carlo Spinelli responsabile per la Politica Interna del movimento Italia dei Diritti De Pierro: "Ci occupiamo della strada provinciale che collega i comuni di San Pietro al Tanagro e San Rufo, una strada dove da ben. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Visita alla Filiera Agroalimentare Madeo Oggi, insieme al Segretario Generale Erminia Giorno, al Direttore regionale Coldiretti Francesco Cosentino e al Direttore provinciale Pietro Sirianni, abbiamo visitato l’azienda Madeo, realtà simbolo dell’eccellenza agr - facebook.com Vai su Facebook

San Pietro al Tanagro accende l’autunno con la magia di “Borghi DiVini”: 2 giorni di vino, musica e sapori - – Domenica 30 novembre ore 19:30 “Evocazioni – Suoni e Sapori” con il Duo viola–chitarra: Giuseppe Giugliano e Alfonso D’Avino, tra Piazzolla, Massenet e celebri colonne sonore. Segnala infocilento.it

San Pietro al Tanagro, X edizione festival Le Notti dei Mulini - Tornano insieme in Campania dopo oltre trent'anni Eugenio Bennato e Tony Esposito, protagonisti assoluti della scena musicale popolare italiana. Secondo ansa.it

Borghi DiVini a San Pietro al Tanagro: due serate tra enogastronomia e musica - L'iniziativa, inserita nel progetto “Viaggio nel Vallo di Diano” e legata ai temi del Giubileo 2025, mette al centro l’Aglianico locale e le etichette della Cantina Tempere, affiancate da una selezion ... salernotoday.it scrive

Borghi DiVini a San Pietro al Tanagro: vino, musica e sapori per celebrare l’autunno e le tradizioni del Vallo di Diano - Eventi: Il 29 e 30 novembre degustazioni, prodotti tipici e performance musicali animeranno il Polo Multifunzionale nel progetto “Viaggio nel Vallo di Diano”. Scrive cilentonotizie.it

San Pietro al Tanagro si unisce in preghiera per gli ammalati e il 64enne ferito nell’incidente sulla Polla–Sant’Arsenio - Domani sera, domenica 16 novembre, nella Chiesa Madre di San Pietro al Tanagro, si svolgerà una veglia di preghiera dedicata a tutti gli ammalati, con un pensiero particolare rivolto al 64enne della ... Come scrive infocilento.it

Auto sotto un trattore, grave sessantenne nel Salernitano - Un sessantenne di San Pietro al Tanagro, in provincia di Salerno, è rimasto gravemente ferito questa sera in un incidente stradale avvenuto sulla Strada Regionale 416, tra Polla e Sant'Arsenio. Segnala ansa.it