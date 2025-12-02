Provincia pronto il bilancio di previsione | 40 milioni per strade scuole e ambiente

Quaranta milioni di euro di investimenti per le manutenzioni di strade e scuole e supporto ai Comuni pontini, soprattutto nella gestione del ciclo dei rifiuti. È il Bilancio di previsione 2026 della Provincia di Latina, il cui schema è stato approvato con i poteri di giunta e approderà in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Potenza, in provincia tutto pronto per accendere l'albero del Donatore che illuminerà tutta la comunità! Ecco a chi è dedicato - facebook.com Vai su Facebook

? Tutto pronto a Sturno, in provincia di Avellino, per festeggiare Lucia Laura Sangenito, la nonnina d'Italia che oggi compie 115 anni. Il sindaco Vito Di Leo nel pomeriggio consegnerà a Nonna Laurina, come tutti la chiamano in paese, l'omaggio floreale e u Vai su X

Provincia, via libera al bilancio Per strade e scuole 78 milioni - Contrari Pavia, Certosa, Belgioioso, Siziano e San Zenone ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Consiglio provincia Perugia ha approvato bilancio previsione - Con sette voti favorevoli della maggioranza e cinque contrari della minoranza, il Consiglio provinciale di Perugia ha approvato il bilancio di previsione 2025- Scrive ansa.it

Provincia: bilancio nella bufera. Il Pd resta fuori, coalizione divisa - I Dem salgono sull’Aventino, nell’assemblea dei sindaci durissimo attacco a Polcri da Milighetti. Secondo lanazione.it

L’AQUILA: OK A BILANCIO DI PREVISIONE, BIONDI, - L’AQUILA – “Esprimo la mia piena soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del Bilancio di previsione 2026- Secondo abruzzoweb.it

Provincia, bilancio di previsione triennale approvato - Il presidente Palli: «Investimenti, con noi cambio di passo» Infurna (Pd): «Ultimi in regione, manca visione strategica» ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Provincia di Terni, approvato il bilancio di previsione - Il Consiglio provinciale di Terni, convocato in seduta mista, ha approvato oggi con sei voti favorevoli e tre astenuti lo schema di bilancio di previsione 2025- Scrive ansa.it