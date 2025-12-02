Provincia Avs contro la candidatura bipartisan di Romoli | Sconfitta della democrazia

Le elezioni per il presidente della Provincia di Viterbo sono segnate dalla candidatura unica e bipartisan dell'uscente Alessandro Romoli, espressione di Forza Italia. Una scelta che Alleanza verdi e sinistra non digerisce. A denunciarlo sono Danilo Cosentino, segretario regionale di Sinistra. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il gruppo consiliare di maggioranza sostiene la candidatura di Valettini alla Presidenza della Provincia. Un atto di coerenza a sostegno della centralità di Aulla - facebook.com Vai su Facebook

”Avs apra alla candidatura di Bianucci“ - “La lista di Avs (Allenza verd sinistra) per la Regione si apra alla candidatura civica e indipendente di Daniele Bianucci” e l’appello raccoglie 420 firme in tre giorni con il solo passaparola tra ... Si legge su lanazione.it

Centrosinistra spiazzato cerca il candidato contro Occhiuto. Sfida M5S-Avs, ecco i nomi Calabria, centrosinistra spiazzato cerca il candidato contro Occhiuto. Sfida M5S-Avs ... - Tempo due settimane, al massimo 20 giorni per indicare candidato e coalizione: per il centrosinistra si è aperto improvvisamente il capitolo Calabria dopo le dimissioni di Roberto Occhiuto, il ... repubblica.it scrive

Eletti AVS Veneto, risultati nomi consiglieri regionali 2025/ Voti preferenze, seggi in Consiglio con Manildo - Eletti AVS in Veneto dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme a Giovanni Manildo e risultati del 2020 ... Segnala ilsussidiario.net

Puglia, accordo con Decaro: sì alla candidatura. E sale sul palco con Schlein: “Andiamo a vincere” - Nel pomeriggio, Antonio Decaro ex sindaco di Bari ha parlato con la segretaria Elly Schlein subito prima che ... Scrive repubblica.it

Manovra: Avs in piazza contro tagli a enti locali, 'non affronta veri problemi del paese' - "Oggi Alleanza Verdi e Sinistra in piazza con amministratori e amministratrici per denunciare una legge di bilancio che taglia le risorse agli enti locali. lanuovasardegna.it scrive

Regionali Puglia, Fratoianni (Avs): "Non rimuoveremo candidatura di Vendola" - È la storia di alleanza Verdi e sinistra, del nostro modo di intendere la politica, è la storia di queste forze politiche, del Movimento Cinque Stelle e del ... Secondo ilgiornale.it