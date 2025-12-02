Prova d’Inchiesta in viaggio nei piccoli centri del salernitano | appuntamento su La7

Salernotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Prova d’Inchiesta” in viaggio nei piccoli centri del salernitano e della Basilicata: in onda su La7, infatti, il 3 dicembre, in seconda serata, il format su Auletta, Pertosa, Polla, Buccino e Savoia di Lucania. La nuova puntata condotta da Pinuccio (Alessio Giannone) insieme al suo infaticabile. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

