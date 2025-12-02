Protocollo d’Intesa sulla Legalità Firmato ad Avellino | Un’azione congiunta contro usura ed estorsione

Giovedì 4 dicembre, alle ore 12.00, presso il Palazzo di Governo, sarà firmato il Protocollo d’Intesa sulla legalità in ambito economico-finanziario tra la Prefettura di Avellino, la Camera di Commercio Irpinia Sannio e Finetica Ets, associazione nazionale antiracket e antiusura.Obiettivi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

