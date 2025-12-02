Proshop festeggia 50 anni di attività | dal magazzino di Cerignola all' impresa con oltre 300 punti vendita in Italia
Nella cornice di Villa Romanazzi Carducci, una delle sedi più prestigiose del capoluogo pugliese, si è svolto il Proshop Day, l’evento speciale con cui Proshop ha festeggiato i 50 anni dalla nascita dell’azienda con un payoff che sintetizza bene lo spirito dell’evento: crescere insieme. Alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Proshop festeggia 50 anni di attività: dal magazzino di Cerignola all'impresa con oltre 300 punti vendita in Italia - Responsabili dei punti vendita presenti in tutta Italia, affiliati, partner e management riuniti a Villa Romanazzi Carducci, a Bari, per celebrare mezzo secolo di crescita, visione imprenditoriale e s ... Riporta foggiatoday.it
Proshop Day 2025: a Bari la grande festa per i 50 anni del Gruppo - “Celebrare 50 anni significa guardare con orgoglio al passato ma soprattutto con determinazione al futuro – ha dichiarato Michele Grieco –. Come scrive giornaledipuglia.com