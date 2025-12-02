“Proprio nel giorno in cui avevo annunciato a Wimbledon il mio ritiro, ero a cena e nel tavolo accanto c’era lui, Volandri “. Fabio Fognini contro il capitano di Coppa Davis Filippo Volandri. Il tennista azzurro – che ha giocato la sua ultima partita a Wimbledon 2024 perdendo in cinque set contro Carlos Alcaraz – ha raccontato alcuni aneddoti e curiosità a Belve, trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Rai 2. Il riferimento è alle esclusioni dalla Coppa Davis, sia nel 2023 che nel 2024, che Fognini non aveva particolarmente gradito, soprattutto quella nell’anno del primo dei tre successi consecutivi dell’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Proprio nel giorno del mio ritiro, ero a cena e nel tavolo accanto c’era lui: ci ha salutati ma non ha avuto il coraggio di dirmi nulla”: Fognini attacca Volandri