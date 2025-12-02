Jafar Panahi è stato condannato a un anno di carcere. Secondo quanto dichiarato dal suo avvocato all’agenzia stampa AFP, il 65enne regista iraniano, vincitore della Palma d’Oro a Cannes sei mesi fa con Un semplice incidente, è stato condannato in contumacia in Iran a un anno di galera. La sentenza include un divieto di viaggio all’estero per due anni e di appartenere a qualsiasi gruppo politico o sociale. Il legale del regista, Mostafa Nili, ha affermato che verrà presentato ricorso. Le accuse mosse contro Panahi erano quelle di aver svolto “attività di propaganda contro lo Stato”. Proprio negli istanti in cui veniva resa pubblica la sentenza, Panahi ha vinto e ritirato ben tre premi ai Gotham Awards di New York per il suo ultimo film, Un semplice incidente: miglior sceneggiatura originale, miglior regia, miglior film internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Propaganda contro lo Stato”, ancora una condanna per il pluripremiato regista iraniano Jafar Panah