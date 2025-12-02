Propaganda contro lo Stato ancora una condanna per il pluripremiato regista iraniano Jafar Panah
Jafar Panahi è stato condannato a un anno di carcere. Secondo quanto dichiarato dal suo avvocato all’agenzia stampa AFP, il 65enne regista iraniano, vincitore della Palma d’Oro a Cannes sei mesi fa con Un semplice incidente, è stato condannato in contumacia in Iran a un anno di galera. La sentenza include un divieto di viaggio all’estero per due anni e di appartenere a qualsiasi gruppo politico o sociale. Il legale del regista, Mostafa Nili, ha affermato che verrà presentato ricorso. Le accuse mosse contro Panahi erano quelle di aver svolto “attività di propaganda contro lo Stato”. Proprio negli istanti in cui veniva resa pubblica la sentenza, Panahi ha vinto e ritirato ben tre premi ai Gotham Awards di New York per il suo ultimo film, Un semplice incidente: miglior sceneggiatura originale, miglior regia, miglior film internazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un premio per i cineasti liberi come lo è Jafar Panahi, regista iraniano condannato in contumacia dal regime degli Ayatollah per "attività di propaganda" contro lo Stato. Panahi è stato premiato ai Gotham Awards di New York, in una cerimonia a cui ha partecip - facebook.com Vai su Facebook
Iran, il regista Panahi condannato a un anno di carcere per propaganda contro lo Stato Vai su X
Panahi, il regista iraniano condannato a un anno di carcere - Il regista iraniano Jafar Panahi è stato condannato in contumacia dal tribunale di Teheran a un anno di carcere e a un divieto di viaggio di due anni con ... Da msn.com
Il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere in Iran - Il regista, ai Gotham Awards per "It Was Just an Accident", è stato condannato in contumacia in Iran per “attività di propaganda contro lo Stato” ... Scrive iodonna.it
Jafar Panahi è stato condannato in Iran a un anno di carcere - Il regista, come confermato dal suo avvocato, è stato condannato per aver compiuto 'attività di propaganda contro lo stato'. Da msn.com
Iran, il regista Jafar Panahi condannato a un anno di prigione - Il regista iraniano Jafar Panahi, vincitore dell’ultima Palma d’oro al festival di Cannes, è stato condannato in contumacia a un anno di prigione per “propaganda contro lo stato”, ha dichiarato il 1 d ... Come scrive internazionale.it
Teheran: il regista Jafar Panah condannato al carcere per propaganda anti-Stato - Lo ha reso noto Mostafa Nili, l'avvocato del regista che quest'anno ha vinto la Palma d'Oro a Cannes. Riporta msn.com
Iran, il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere per propaganda anti-Stato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, il regista Jafar Panahi condannato a un anno di carcere per propaganda anti- Segnala tg24.sky.it