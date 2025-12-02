Pronti alla guerra con l’Europa se vogliono Putin gela il mondo | perché sale la tensione

La giornata si apre con un’attenzione crescente verso il fronte orientale dell’Europa, dove la guerra in Ucraina continua a scandire la politica internazionale. Mentre il conflitto entra nella sua fase più imprevedibile, le manovre diplomatiche sembrano intensificarsi e si moltiplicano le pressioni affinché si arrivi finalmente a un cessate il fuoco stabile. Gli ultimi mesi hanno mostrato un’escalation di attacchi, controffensive improvvise e una popolazione sempre più stremata: l’attesa per una svolta è ormai palpabile, tanto nei palazzi del potere quanto tra le persone comuni che vivono ogni giorno sotto le sirene d’allarme. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it