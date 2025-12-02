Pronti alla guerra con l’Europa se vogliono Putin gela il mondo | perché sale la tensione
La giornata si apre con un’attenzione crescente verso il fronte orientale dell’Europa, dove la guerra in Ucraina continua a scandire la politica internazionale. Mentre il conflitto entra nella sua fase più imprevedibile, le manovre diplomatiche sembrano intensificarsi e si moltiplicano le pressioni affinché si arrivi finalmente a un cessate il fuoco stabile. Gli ultimi mesi hanno mostrato un’escalation di attacchi, controffensive improvvise e una popolazione sempre più stremata: l’attesa per una svolta è ormai palpabile, tanto nei palazzi del potere quanto tra le persone comuni che vivono ogni giorno sotto le sirene d’allarme. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Putin: "Se l'Europa desidera la guerra, siamo pronti". Poi riceve Witkoff Zelensky: elaborati ulteriormente con gli Usa i punti di Ginevra. Mosca rivendica la presa delle città di Pokrovsk e Vovchansk. L'esercito ucraino: combattiamo ancora in entrambe. Tutti gli a
L'ammiraglio italiano #CavoDragone: "Pronti a rispondere alla guerra ibrida russa anche con cyber-azioni preventive". "Irresponsabile", tuona Mosca. #Nato #Russia