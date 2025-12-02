Pronostico Napoli-Cagliari | Conte cambia marcia anche in Coppa
Napoli-Cagliari è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 18:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. Lo scorso anno, Antonio Conte, in ballo per lo scudetto e senza nessuna coppa da giocare, aveva deciso di “abbandonare” subito la Coppa Italia. Passò la Lazio, un anno fa. Ma stavolta le cose possono essere diverse. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I motivi sono diversi. Intanto: il Napoli in questo momento ha reinserito la marcia giusta dopo l’Aventino del tecnico che si è preso una settimana di ferie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
