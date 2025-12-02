Pronostico Liverpool-Sunderland | vittoria e sorpasso
Liverpool-Sunderland è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Arne Slot, tecnico del Liverpool, almeno per un altro paio di giorni ha salvato il posto. Ma la sua posizione, ovviamente, rimane sempre in bilico. Certo, l’affermazione sul campo del West Ham – dopo tre sconfitte di fila – ha ridato serenità ai Reds che adesso vogliono dare continuità, quella che è mancata fino al momento. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tre sconfitte in casa nelle ultime cinque sono un ruolini troppo brutto per i campioni in carica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Pronostico Liverpool vs Sunderland – 3 Dicembre 2025 - Il palcoscenico di Anfield accoglierà il 3 Dicembre 2025 alle ore 21:15 una sfida importante per la Premier League: Liverpool - news-sports.it scrive